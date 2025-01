Teatro, la nota: SOLD OUT DIOGGENE A FRANCAVILLA AL MARE

Teatro Stabile d’Abruzzo, aggiornamenti sul proprio sito web:È sold out “Dioggene” con Stefano Fresi sul palco dell’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, venerdì 17 gennaio, alle ore 21. Lo spettacolo è scritto e diretto da Giacomo Battiato, con le musiche di Germano Mazzocchetti ed è una produzione del “TSA Teatro Stabile d’Abruzzo” con “Stefano Francioni produzioni” e “Argot Produzioni”. La “Sezione Prosa” dell’Auditorium Sirena è diretta dal compositore e regista Davide Cavuti ed è organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla al Mare guidata da Luisa Russo e dall’assessore alla cultura Cristina Rapino – recita il testo pubblicato online. La commedia è divisa in tre quadri e ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso che si chiama Nemesio Rea – Nel primo quadro, “Historia de oddi, bifolcho”, Nemesio interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco – riporta testualmente l’articolo online. È la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla tremendissima battaglia di Montaperti in cui Siena e Firenze si sono scontrate – Nel secondo quadro, “L’attore e il buon dio”, troviamo Nemesio nel suo camerino, mentre si veste, apprestandosi ad andare in scena – Ma non è dello spettacolo che ci parla, bensì della appena avvenuta rottura violenta con la moglie, tra pianti, grida e insulti – aggiunge la nota pubblicata. Nel terzo quadro, “Er cane de via der fosso d’a maijana”, troviamo Nemesio che vive felice in un bidone dell’immondizia – si legge sul sito web ufficiale. Ha lasciato tutto, la sua professione e la sua vecchia vita – Ha deciso, come il filosofo greco Diogene, di rifiutare ogni ambizione e possesso per essere libero di parlare del vero senso della vita – viene evidenziato sul sito web.

