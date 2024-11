Teatro, la nota: STEFANO FRESI IN SCENA ALL’AMBRA JOVINELLI

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Stefano Fresi in scena all’Ambra Jovinelli di Roma, dal 27 novembre al 8 dicembre, con DIOGGENE di Giacomo Battiato – Una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo/Stefano Francioni Produzioni/Argot Produzioni – precisa il comunicato. Lo spettacolo è diviso in tre parti (tre quadri) e ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso che si chiama Nemesio Rea – Nel primo quadro, HISTORIA DE ODDI, BIFOLCHO, Nemesio interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco – È la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla tremendissima battaglia di Montaperti in cui Siena e Firenze si sono scontrate – Nel secondo quadro, L’ATTORE E IL BUON DIO, troviamo Nemesio nel suo camerino, mentre si veste, apprestandosi ad andare in scena – si legge sul sito web ufficiale. Ma non è dello spettacolo che ci parla, bensì della appena avvenuta rottura violenta con la moglie, tra pianti, grida e insulti – aggiunge la nota pubblicata. Nel terzo quadro, ER CANE DE VIA DER FOSSO D’A MAIJANA, troviamo Nemesio che vive felice in un bidone dell’immondizia – si legge sul sito web ufficiale. Ha lasciato tutto, la sua professione e la sua vecchia vita – Ha deciso, come il filosofo greco Diogene, di rifiutare ogni ambizione e possesso per essere libero di parlare del vero senso della vita – “Stefano Fresi, Oddi, Nemesio Rea, Dioggene e io, – spiega Giacomo Battiato – siamo la stessa persona – si apprende dal portale web ufficiale. Mettere in scena questo triplo monologo che ho scritto per Stefano è puro gaudio, per la sintonia e la reciproca stima che ci sono tra noi due – si apprende dalla nota stampa. A ciò si aggiunge il piacere della sfida: tre lingue italiane diverse per ciascuno dei monologhi (volgare toscano, lingua corrente del nostro 21° secolo, romanesco), tre atmosfere, tre toni, tre stili – aggiunge la nota pubblicata. Epica e commedia, sberleffi e crudeltà. In ognuno dei tre quadri, apparentemente così diversi tra loro, ci sono gli stessi temi che ruotano – La violenza dei maschi, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stefano Fresi è un gigante sulla scena – viene evidenziato sul sito web. Accanto a lui, ho voluto che ci fosse un solo elemento scenografico, diverso nei tre quadri: un mostruoso spaventapasseri, un’armatura, un bidone dell’immondizia – si legge sul sito web ufficiale. Tre simboli (paura, morte, rifiuti) in uno spettacolo che, a dispetto della violenza, della rabbia, delle ansie e del dolore trattati, considero un appello alla meraviglia del mondo e della vita”. Acquista qui https://teatroambrajovinelli.vivaticket.it/it/event/stefano-fresi-dioggene/246508

