Teatro, la nota: STORIA DI BARBABLU’ IN SCENA A L’AQUILA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Teatrabile, presenta giovedì 31 ottobre, ore 18,30, Casa del Teatro, L’Aquila, STORIA DI BARBABLÙ regia, musiche e drammaturgia Eugenio Incarnati, con Alessandra Tarquini, Michele Di Conzo, Fabrizio Villacroce – si apprende dalla nota stampa. Uno spettacolo in cui i bambini ridono e gli adulti, quasi quasi, si spaventano – riporta testualmente l’articolo online. Una logica illogica sospinge lo spettacolo: ogni possibile linguaggio è messo in discussione, tutto è finto, tutto è visibile, svelato e tutto è improbabile – Tutto, d’altro canto, è veloce, quel tanto che serve a frustrare i sensi e ad abbandonarsi al flusso del racconto – riporta testualmente l’articolo online. Nella povertà dell’allestimento, nel grottesco, nell’onirico e nel ridicolo si ritrova, alla fine, il senso del linguaggio del teatro – recita il testo pubblicato online. Nato come esperimento di teatro-laboratorio, “Storia di Barbablù” ha una drammaturgia originale che, partendo dalla struttura della fiaba trascritta da Perrault, recupera elementi tratti dalle storie della tradizione popolare abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per informazioni 329.6777332.

