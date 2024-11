Teatro: LA REGIONE ABRUZZO DONA 40 ABBONAMENTI ALLE SCUOLE DELL’AQUILA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:La Regione Abruzzo, su iniziativa dell’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, dona quaranta abbonamenti alla stagione teatrale del TSA agli istituti scolastici dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Per avvicinare i giovani alla cultura attraverso una convenzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una triangolazione perfetta tra la Regione, con l’assessorato alla Cultura, il Teatro Stabile d’Abruzzo, nella figura del Presidente Miska Ruggeri, e l’Ufficio scolastico regionale diretto da Massimiliano Nardocci.“Si sta operando – ha evidenziato il presidente del TSA Miska Ruggeri – come avevo già avuto modo di dire nella precedente conferenza stampa – Il nostro obiettivo è abbassare l’età media degli spettatori – precisa la nota online. Attraverso questa iniziativa si dà modo ai ragazzi di respirare il teatro – recita il testo pubblicato online. Va colmata questa distanza: non basterà, ma è un primo passo – aggiunge testualmente l’articolo online. Anticipo, inoltre, che seguiranno altre iniziative rivolte ai più piccoli, sia all’Aquila che a Pescara – È decisivo avvicinare i bambini al teatro e alla cultura il prima possibile, perché vengono catturati dagli smartphone e dal mondo digitale quando sono molto piccoli, già a nove anni. Il mondo reale deve fare valere le proprie istanze”.

