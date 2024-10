Teatro: LA STRANA COTTA IN SCENA A ROMA

Ultimi eventi e informazioni direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo:La nuova esilarante produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo apre la Stagione Teatrale del Teatro degli Audaci a Roma, dal 3 al 6 ottobre, va in scena LA STRANA COTTA di Danilo De Santis e Francesca Milani, regia Danilo De Santis , con Danilo De Santis e Francesca Nunzi – precisa la nota online. Un thriller comico psicologico che abbraccia Stephen King, strizza l’occhio a Neil Simon e ammicca a Mel Brooks. Uno spettacolo divertentissimo pieno di colpi di scena che mette in risalto le differenze abissali tra l’universo femminile e quello maschile – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ veramente così difficile avere una relazione stabile e felice? Nei rapporti di coppia c’è una regola non scritta: al primo appuntamento è vietato parlare dei propri ex. Danilo, però, si ritrova costretto a farlo – Stefania, La donna di cui lui si è istantaneamente innamorato, per una curiosa coincidenza, conosce le sue ultime tre fidanzate – È così che il primo appuntamento, che Danilo aveva organizzato nei minimi dettagli, subisce una deviazione inaspettata che porterà i due amanti a giocare con le carte scoperte – si apprende dalla nota stampa. I due cercheranno di capire perché è diventato così difficoltoso avere una relazione stabile e felice – si apprende dalla nota stampa. Insomma, di chi è la colpa? E se non ci fosse soluzione a questo enigma? Acquista qui: https://www.etes.it/sale/calendar/81287/LA+STRANA+COTTA

