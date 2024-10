Teatro, news: OTTIMI RISULTATI PER LA CAMPAGNA ABBONAMENTI DELLA STAGIONE TEATRALE 24/25

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:A L’Aquila si respira Teatro – aggiunge testualmente l’articolo online. La campagna abbonamenti per la Stagione Teatrale Aquilana 2024/2025 del Teatro Stabile d’Abruzzo è un successo: nelle prime ore di campagna abbonamenti sono stati venduti ben 644 abbonamenti – “Ѐ una stagione – sottolinea entusiasta il direttore del TSA Giorgio Pasotti – che incontra le esigenze degli spettatori: dal musical alla commedia, dagli spettacoli di teatro classico al palcoscenico usato con ironia e simpatia – A L’Aquila c’è la necessità continua di vivere la cultura e con la cultura”. L’acquisto degli abbonamenti è possibile tramite il botteghino online di www.ciaotickets.com al quale si può accedere anche dalla sezione dedicata sul sito del TSA www.teatrostabile – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – it o presso l’InfoPoint in Piazza Battaglione Alpini (Fontana Luminosa). Si possono acquistare fino a 6 abbonamenti – precisa la nota online. Hanno diritto alla riduzione coloro che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni; per usufruire della riduzione è necessario esibire un documento di identità. Per essere tempestivamente informati vi invitiamo a seguire il canale whatsapp TEATRO STABILE D’ABRUZZO. Per ulteriori informazioni sono attivi i numeri 0862 410956 cell 3485247096

