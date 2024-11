Teatro: Presentato in regione il nuovo Presidente del teatro stabile d’abruzzo

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Presentato questa mattina nella Sala Stampa “Isolina Scarsella” della Regione Abruzzo, Palazzo Silone, L’Aquila il nuovo Presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo Miska Ruggeri – precisa la nota online. Erano presenti il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’ assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia – viene evidenziato sul sito web. “Con la nomina di Ruggeri alla guida del TSA, – chiosa il Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio- siamo certi di inaugurare una fase di rinnovamento per il nostro teatro – Attraverso un’offerta culturale diversificata e collaborazioni con istituzioni e realtà artistiche di alto profilo, il TSA mira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, promuovendo l’Abruzzo come punto di riferimento per la cultura e il teatro per la qualità delle produzioni e per la capacità di coinvolgere nuovi pubblici.”“Una stagione teatrale importantissima, siamo oltre i 60 anni di attività per il TSA – commenta l’assessore Ersilia Lancia -. Sottolineo la stabilità dell’impresa teatrale e le produzioni teatrali sempre originali, che vantano molte collaborazioni e che sono una proposta culturale di rilievo non soltanto per L’Aquila, ma patrimonio per tutta la regione e non solo – Quindi, con queste riflessioni ci avviamo secondo me a pieno ritmo anche verso il 2026. Il Comune dell’Aquila è il primo socio fondatore, il maggior finanziatore e con la Regione possiamo fare rete perché la cultura significhi sempre di più, anche in maniera istituzionale, patrimonio di tutta la comunità“Anche l’assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo, non presente per impegni istituzionali precedentemente assunti, ha espresso il proprio sostegno e le aspettative verso la nuova guida del teatro – “È un grande piacere accogliere Miska Ruggeri nella squadra del TSA – ha detto Santangelo – Questa nomina rappresenta un passo importante per rafforzare il panorama culturale abruzzese – Come assessorato, siamo impegnati a sostenere ogni iniziativa che valorizzi il talento e la creatività dei nostri artisti – aggiunge la nota pubblicata. Siamo sicuri che il TSA riuscirà a dare un contributo ancora più significativo alla crescita culturale della nostra regione”.Miska Ruggeri, 52 anni, originario dell’Aquila, è laureato alla Sapienza di Roma in Lettere classiche e Filosofia – si apprende dal portale web ufficiale. Giornalista, ha collaborato con il Tgr Rai Abruzzo e attualmente si occupa di cultura, sport e viaggi per Rai Tg2. È autore di diverse opere letterarie e vanta una spiccata competenza in ambito culturale e teatrale, arricchita da un’approfondita conoscenza del settore e delle sue dinamiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. https://teatrostabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it/wp-content/uploads/2024/11/AQNRxnPKKRc-TpSnXu16sggthVT-oAkR8u9Q7YWVi0ptcwMet6RBRQiD7eHWm7cNBOeFuAxNS-kQurvY72oidNFT.mp4

