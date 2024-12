Teatro: ROCCO PAPALEO IN SCENA A L’AQUILA

Teatro Stabile d’Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:Per la Stagione Teatrale Aquilana, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, va in scena, giovedì 5 dicembre alle 21.00, e venerdì 6 dicembre, alle 17.30 e alle 21.00, Ridotto del Teatro comunale, Rocco Papaleo in “Esercizi di libertà” regia Valter Lupo, al pianoforte Arturo Valiante, ai fornelli Giampiero Da Dalto – recita il testo pubblicato online. Una produzione Stefano Francioni Produzioni – precisa la nota online. “Ho deciso – racconta Rocco Papaleo – di festeggiare i miei 40 anni di carriera nel modo che più mi piace: scrivendo, cantando e recitando – recita il testo pubblicato online. Sono un fortunato “artigiano dell’intrattenimento”, che grazie alla musica, alla scrittura, al cinema e soprattutto al teatro è riuscito a fare della propria passione un lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Non sempre i progetti a cui ho partecipato sono stati appassionanti, così mi sono regalato un’occasione per esprimere completamente me stesso, un esercizio di libertà. Alla festa l’invitato principale sarà il pubblico che mi ha permesso con la sua dedizione, il suo affetto e, a volte, anche con le sue critiche di sentirmi compiuto tutte le volte che sono salito sul palcoscenico, con l’ambizione di essere un po’ divertente e nella migliore delle ipotesi un po’ emozionante”. Altre informazioni sul canale WhatsApp del Teatro Stabile d’Abruzzo – I biglietti per tutti gli spettacoli in stagione sono in vendita sul circuito Ciaotickets. Botteghino cell 348.5247096

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Teatro Stabile d’Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: teatrostabile.abruzzo.it