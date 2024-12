TORNA LA RASSEGNA CRESCERE A TEATRO ALL’AQUILA

Ultimi eventi e informazioni direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Torna a L’Aquila, nel Teatro dell’Accademia di Belle Arti, la Rassegna di Teatro per l’Infanzia, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, “Crescere a Teatro”.Nel progetto artistico del TSA il direttore Giorgio Pasotti ha da sempre dato grande risalto al lavoro per il giovane pubblico – riporta testualmente l’articolo online. “I bambini e poi i ragazzi crescendo con lo stupore che lo spettacolo dal vivo sa regalare, sia da spettatori sia da protagonisti nei laboratori teatrali, imparano ad apprezzare i momenti che la vita mette davanti ad ognuno, imparano a relazionarsi con le altre persone e a saper ascoltare – si apprende dalla nota stampa. Il teatro ha la capacità di renderci persone consapevoli e mature, per questo credo che portare a vedere uno spettacolo un bambino sia un gesto di grande amore da parte degli adulti.”“Il teatro per le giovani generazioni è un argomento che mi sta molto a cuore, dice il Presidente del TSA Miska Ruggeri, il pubblico teatrale si forma, nella passione e nel gusto, dall’età della scuola primaria, il Teatro Pubblico ha il compito di diffondere la cultura dello spettacolo dal vivo avvicinando e affascinando i più piccoli.”“Salutiamo con grande piacere – ha dichiarato l’Assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo – questa iniziativa che avvicina i più piccoli alla cultura, offrendogli la possibilità di scoprire e apprezzare il mondo del Teatro – In questo modo vengono offerte alle nuove generazioni occasioni positive di incontro e socialità, a favore dell’inclusione e a contrasto della povertà educativa”.“Come Amministrazione, in questi ultimi anni, abbiamo lavorato affinché il nostro impegno nel TSA potesse contribuire ad una visione di teatro finalizzata, non al semplice mantenimento dell’Ente, ma ad una stabilità dell’impresa teatrale da lasciare in eredità alla città, alla nostra regione e, soprattutto, alle nuove generazioni e alla futura classe dirigente che, insieme alle altre istituzioni e associazioni culturali, alla scuola, a università e centri di ricerca, costituiscono un sistema virtuoso di saperi, lo stesso che ci ha condotto alla proclamazione di Capitale italiana della Cultura 2026” così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.In cartellone ci sono 3 spettacoli che mostreranno al giovane pubblico tutta la magia dello spettacolo dal vivo – riporta testualmente l’articolo online. Vogliamo costruire, con le luci, i costumi, il talento attoriale e la musica, emozioni importanti per la crescita, coinvolgendo i bambini, le famiglie e gli insegnanti in storie di meraviglia e viaggi insoliti nella quotidianità.Si parte domenica 26 gennaio, alle 17.00, con un crescendo di emozioni e colpi di scena: “I tre porcellini” con Tiziano Feola e Zenone Benedetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il 9 febbraio, sempre alle 17.00 uno spettacolo per imparare a sognare di più: “Sogni Stesi…Un Bucato da favola” con Cecilia Cruciani e Federico Colapicchioni – aggiunge la nota pubblicata. Si chiude domenica 2 marzo, alle 17.00, con un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena: “Robin Hood nel castello di Nottingham” con Tiziano Feola e Zenone Benedetto – recita il testo pubblicato online. Gli spettacoli andranno in replica il lunedì mattina per le scuole – si apprende dalla nota stampa. Gli spettacoli sono prodotti dal Teatro Stabile d’Abruzzo con le compagnie professionali che operano nel territorio regionale, in un progetto di incubazione e sostegno denominato “Sistema Cultura Abruzzo”: l’edizione 2025 vede coinvolte le associazioni “I guardiani dell’oca” e “Brucaliffo”.Anche quest’anno l’Ente Teatrale Regionale mette in campo una particolare politica di prezzi con la volontà di consentire la partecipazione di tutti, il prezzo del biglietto sarà infatti di Euro 7,00 per le recite domenicali e Euro 5,00 per le recite scolastiche, è prevista anche una formula di abbonamento alle 3 recite domenicali al costo di Euro 15,00, un’idea originale anche per i regali di Natale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbonamenti e biglietti sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com

