Vasto, Il 26 gennaio al Teatro Rossetti di Vasto si esibisce il quartetto Blue Maqam

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Prosegue la stagione concertistica del Teatro Rossetti di Vasto con un nuovo appuntamento in programma il prossimo 26 gennaio 2025, a partire dalle ore 18:00. Ad animare la serata sarà il Renaud Garcia-Fons Blue Maqam Quartet, formazione di prestigio internazionale, che porterà in scena il concerto “I suoni del mondo”. Renaud Garcia-Fons , con il suo quartetto Blue Maqam, si distingue per un repertorio originale che intreccia sonorità provenienti dalle tradizioni orientali e mediterranee, ispirate al Maqam, con le influenze musicali dell’altra sponda dell’Atlantico, come il Blues, il Jazz e le vibrazioni afro-latine – Un viaggio musicale che saprà affascinare e coinvolgere il pubblico con la fusione di ben sei lingue: il francese, l’italiano, lo spagnolo, la lingua araba, il persiano e l’inglese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Siamo entusiasti – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – di poter ospitare un artista della caratura di Renaud Garcia-Fons, dalla critica considerato come il “Paganini del contrabbasso” e il suo quartetto in un appuntamento che incarna perfettamente lo spirito di questa stagione concertistica: l’incontro tra culture diverse e la scoperta di nuovi orizzonti sonori – aggiunge la nota pubblicata. La musica è un linguaggio universale capace di unire le persone, e siamo certi che questa serata regalerà emozioni uniche al pubblico». È possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto – riporta testualmente l’articolo online.

