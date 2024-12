Vasto, La sede della CNF, per la riscossione tributi dei locali, è ora nel centro storico di Vasto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Gli uffici dell’azienda Credit Network & Finance (CNF), a cui il Comune di Vasto ha affidato la riscossione dei tributi locali, sono stati trasferiti da viale Perth 1 in via XXIV Maggio, nel centro storico cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Nella mattinata di oggi, 4 dicembre 2024, è stata inaugurata la nuova sede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presenti, oltre al sindaco Francesco Menna, gli assessori Gabriele Barisano e Licia Fioravante – si apprende dalla nota stampa. I nuovi uffici hanno ricevuto la benedizione di Don Domenico Spagnoli – precisa la nota online. «Siamo sicuri che gli uffici, ora in una posizione centrale e vicina al nostro Comune, avranno un ruolo strategico per il territorio, in particolare nella lotta all’evasione fiscale – si apprende dalla nota stampa. Questo servizio – hanno sottolineato il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Tributi Gabriele Barisano – permetterà al Comune di Vasto di recuperare le somme dovute dai contribuenti per le varie entrate tributarie, non versate nei termini previsti – precisa il comunicato. È importante che tutti paghino con puntualità i tributi – aggiunge la nota pubblicata. Solo in questo modo si può ridurre la pressione fiscale e migliorare i servizi – Ricordiamo anche che negli stessi uffici sarà inoltre possibile effettuare i pagamenti relativi alle pubbliche affissioni».

