“Vestiamoci di emozioni”: si rinnova l’appuntamento con la sfilata dei ragazzi dell’Anffas

Torna a Vasto l'evento di promozione sociale dal titolo "Vestiamoci di emozioni", ora alla sua seconda edizione. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Anffas Vasto, in collaborazione con il Comune di Vasto, "Vasto in centro" e Muzak Eventi avrà luogo sabato 7 settembre alle ore 21 in Corso Nuova Italia, tra gli ex palazzi scolastici. "Inclusione" è la parola d'ordine della serata, che prevede una colorata sfilata di moda, per vivere insieme qualche ora all'insegna della bellezza, della musica e del divertimento. A presentare saranno Antonella Ciocca e Federico Perrotta. Oltre a loro sul palco altri artisti allieteranno la serata: il soprano Chiara Muratori e il pianista Tommaso D'Adamo, il trio al violino "The Bobson Project" con Serena Scuderi, Diego Scuderi e Daniele Delli Carri.

