Vigili del Fuoco. La Befana “vola” in tante piazze italiane con l’aiuto dei Vigili del fuoco

pubblicato il 7 gennaio 2023

La festa dell’Epifania è da sempre molto sentita dai Vigili del fuoco, soprattutto perchè spesso aiutano la Befana a “volare”. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ieri nelle piazze di numerose città italiane tutti erano con il naso all’insù in attesa che la simpatica vecchina a cavalcioni della classica scopa arrivasse e distribuisse dolci e regali.

A Roma, in una piazza Navona gremita, sulle note della banda del Corpo Nazionale e chiamata a gran voce non solo dai bambini, la Befana, grazie all’autoscala messa a disposizione dal comando di Roma, è arrivata in volo dalla chiesa di Sant’Agnese in Agone – si apprende dalla nota stampa. All’evento erano presenti anche il sindaco della capitale Roberto Gualtieri, il Direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti e il comandante di Roma Alessandro Paola – si legge sul sito web ufficiale.

Latina, il personale del distaccamento di Terracina con alcuni membri dell’Associazione Nazione VVF in congedo, è “volato” all’orfanotrofio “G. Antonelli” dove ha consegnato le calze ai bambini presenti nell’istituto – aggiunge testualmente l’articolo online. I Vigili del fuoco hanno anche effettuato una raccolta fondi per sovvenzionare un progetto ludico sportivo per i piccoli ospiti della struttura – si legge sul sito web ufficiale.

L’Aquila, nelle piazze dei maggiori centri della provincia, gremite di persone, la Befana ha raggiunti i numerosi bimbi presenti regalando dolci e sorrisi – La vecchina non ha certo dimenticato i piccoli ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali e gli ospiti delle case famiglia – si legge sul sito web ufficiale.

Messina, la sede centrale è stata aperta al pubblico e in mattinata si sono svolte attività dimostrative sull’attività di soccorso – Molte le specialità presenti: dal personale dei nuclei SAF (Speleo alpino fluviale), NBCR (per il contrasto del rischio nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) e USAR (Urban Search and Rescue). Non poteva mancare la Pompieropoli a cura del personale dell’Associazione Nazionale VVF. Un vigile del fuoco, vestendo i panni della Befana, imbragato alla volata dell’autoscala, si è calato da un terrazzo della sede donando caramelle e dolciumi vari ai bambini presenti – precisa la nota online. Il comandante Tafaro, dopo aver letto le letterine di alcuni bambini, ha consegnato alcuni doni ai figli di due vigili del Fuoco recentemente deceduti – precisa il comunicato. Nel pomeriggio, la Befana e una delegazione di Vigili del fuoco in servizio e in quiescenza hanno visitato i reparti pediatrici del Policlinico Universitario e alcune case-famiglia, consegnando doni ai bambini presenti.

Pescara, i vigili del fuoco, raccogliendo l’invito dell’Amministrazione comunale, hanno fatto volare la simpatica vecchietta nel cielo sopra la piazza della Rinascita –

Siracusa, piazza Duomo ha fatto da cornice al pomeriggio organizzato dal Comando e dal personale dell’Associazione Nazionale VVF. I bambini sono stati accolti dalla Pompieropoli – precisa il comunicato. All’imbrunire i Vigili del fuoco hanno “salvato” la Befana finita sul tetto di uno degli edifici della piazza – viene evidenziato sul sito web. All’iniziativa era presente anche il comitato provinciale dell’Unicef e la Presidente nazionale Carmela Pace – recita la nota online sul portale web ufficiale.

