Vigili del Fuoco. L’Aquila: esplosione in una casa vacanze a Campo di Giove

pubblicato il 4 gennaio 2023

Un’esplosione si è verificata nel pomeriggio del 3 gennaio, in una casa vacanze all’interno di un residence nella località sciistica di Campo di Giove – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si è trattato di una fuga di GPL, le cui cause sono in corso di accertamento, nel momento in cui una signora stava utilizzando gli apparecchi di cottura – si legge sul sito web ufficiale. L’esplosione ha provocato lievi ustioni alla signora presente e danni di poco conto alla struttura – Rimasto illeso un ragazzo di quindici anni anch’esso in casa al momento dell’evento – recita il testo pubblicato online. Sul posto gli uomini del distaccamento di Sulmona con un’APS (Auto Pompa Serbatoio) un’ABP (Auto Botte Pompa) e il Funzionario di Guardia, che hanno messo in sicurezza l’immobile senza registrare danni apprezzabili alle strutture vicine –

