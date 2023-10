Vigili del Fuoco. L’Aquila, i Vigili del fuoco accendono “La notte europea dei ricercatori” Sharper 2023

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

pubblicato il 30 settembre 2023

Come consuetudine i Vigili del fuoco hanno partecipato al progetto SHARPER, iniziativa promossa dalla Commissione Europea al fine di valorizzare la figura del ricercatore e avvicinare i cittadini al mondo della ricerca, coinvolgendo gli Enti di settore di molti paesi europei – precisa la nota online. L’evento, svolto il 29 settembre in diverse città d’Europa, per L’Aquila è stato organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dall’Università. L’importante vetrina, oltre agli Enti di ricerca, ha visto la partecipazione di forze di Polizia e di protezione Civile – Presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando con i nuclei specialistici NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale), SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso). L’iniziativa, coordinata dal Comando, ha riscosso grande interesse presso il numeroso pubblico che non ha fatto mancare la sincera vicinanza all’intero Corpo – riporta testualmente l’articolo online.

