Vigili del Fuoco. L’Aquila, recuperato cane da caccia a Castellafiume

pubblicato il 30 dicembre 2022

Recuperato con un impegnativo intervento congiunto dei Vigili del fuoco di L’Aquila e del distaccamento di Avezzano, un cane da caccia in una zona montana del comune di Castellafiume – si apprende dalla nota stampa. Il cane, seguendo probabilmente le tracce di un animale selvatico, è precipitato su un terrazzamento naturale in alta quota dal quale non riusciva a uscire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per il recupero, avvenuto in un’area inaccessibile con altri mezzi, sono state necessarie manovre SAF (Speleo-Alpino-Fluviale). I soccorritori hanno raggiunto l’animale calandosi dall’alto e, dopo averlo ristorato con dell’acqua e del cibo, con il cane assicurato all’operatore, hanno continuato la discesa con le corde per oltre centocinquanta metri, dove, in buone condizioni, è stato affidato all’incredulo proprietario – riporta testualmente l’articolo online.

