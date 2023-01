Vigili del Fuoco. L’Aquila, Vigili del fuoco salvano un automobilista rimasto bloccato con l’auto nel fiume Sangro

- Advertisement -

pubblicato il 23 gennaio 2023

Nella serata di sabato 21 gennaio un automobilista è rimasto bloccato nel fiume Sangro mentre tentava di attraversare il fiume in un tratto non lontano dall’abitato di Castel di Sangro – recita il testo pubblicato online. Il fiume era in piena a causa delle forti precipitazioni, anche nevose, che già da qualche giorno interessano l’intera zona – viene evidenziato sul sito web. Il giovane automobilista, con una manovra imprudente, ha provato a raggiungere la sponda opposta guadando il fiume con il suo mezzo fuoristrada – Il livello più alto del fiume e la maggiore velocità dell’acqua hanno però bloccato l’auto nel pieno centro dell’alveo – recita il testo pubblicato online. Il giovane non si è però perso d’animo e ha richiesto i soccorsi con il suo telefono cellulare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul posto sono giunti prontamente i Vigili del fuoco del locale distaccamento che, con impiego di tecniche SAF (Speleo Alpinistiche Fluviali) e ATP (Autoprotezione in ambiente acquatico), sono riusciti a raggiungere il giovane riportandolo a riva – si apprende dal portale web ufficiale. Successivamente, hanno recuperato con successo anche il mezzo – riporta testualmente l’articolo online. Operazioni complesse ma portate brillantemente a termine, rese più difficili a causa dell’impeto delle acque, della bassa temperatura e dell’oscurità. Alle operazioni ha partecipato anche il personale sanitario del servizio 118 che ha poi preso in cura l’automobilista una volta al sicuro, personale del soccorso stradale, e i Carabinieri della locale stazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

