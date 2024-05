Vigili del Fuoco. Pescara, concluso corso di formazione per conduttore di moto d’acqua

Dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco:pubblicato il 13 maggio 2024 Si è concluso il corso di formazione per conduttore di moto d’acqua (Personal Water Craft) dei Vigili del Fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. I 12 neo conduttori, già qualificati in tecniche di Salvamento Acquatico (SA), Speleo Alpino-fluviali (SAF) e tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS), andranno a rinforzare l’organico del presidio estivo di soccorso acquatico VVF, dislocato presso la Sede marina dei Vigili del Fuoco, che con l’inizio della nuova stagione balneare permetterà di garantire alla cittadinanza un migliore servizio di soccorso tecnico in mare in risposta allo specifico rischio acquatico – recita il testo pubblicato online. Il presidio è stato costituito con il coordinamento del Prefetto, sulla base dell’accordo stipulato tra Comando VVF e il Comune – si apprende dalla nota stampa. L’equipaggio VVF opererà sotto il coordinamento della Direzione Marittima, nel completo rispetto delle norme del Codice di Navigazione, per contribuire a garantire la massima sicurezza in mare – si apprende dalla nota stampa.

