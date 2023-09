Vigili del Fuoco. Pescara, incendio in mattinata in un edificio in via Caduti per Servizio

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

pubblicato il 13 settembre 2023

Questa mattina, alle 6.20, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pescara sono intervenute presso un fabbricato di civile abitazione, in via Caduti per Servizio civico 49, a seguito della segnalazione per l’incendio di appartamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Le fiamme, le cui cause sono in fase di accertamento, hanno interessato materiali vari presenti su uno dei pianerottoli dell’edificio – Il personale intervenuto ha estinto il rogo e ha messo in sicurezza i residenti – precisa il comunicato. A seguito dei danni riportati dal fabbricato in vari piani provocati dal calore e dal fumo, si è reso necessario interdire l’accesso all’edificio in attesa del ripristino delle idonee condizioni di sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Il personale del Comando dei VVF di Pescara é al momento ancora sul posto, a disposizione dei residenti, per il recupero dei beni di prima necessità dall’interno degli appartamenti.

