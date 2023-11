Vigili del Fuoco. Pescara, incendio in un’azienda di trattamento rifiuti a Citt? Sant’Angelo

Vigili del Fuoco, ultimissima dal sito web istituzionale:

pubblicato il 9 novembre 2023

Alle 23.00 circa una squadra del comando con Aps e autobotte, supportata dal personale NBCR e da una squadra di volontari di Montesilvano, è intervenuta nel comune di Città Sant’Angelo per un principio di incendio divampato in una azienda di trattamento rifiuti – aggiunge la nota pubblicata. Gli operatori VVF hanno lavorato fino all’alba per bonificare e monitorare con termocamera il materiale non interessato dalle fiamme – si apprende dalla nota stampa. In corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio

