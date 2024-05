Vigili del Fuoco. Pescara, la visita del sottosegretario Prisco al comando

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:pubblicato il 26 aprile 2024 Nella tarda mattinata di oggi, il Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco, On. Emanuele Prisco, si è recato in visita istituzionale alla sede del comando dei Vigili del Fuoco di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Arrivato intorno alle 13, il sottosegretario è stato accolto alla sede di viale Pindaro dal comandante, Luca Verna, e dal prefetto Flavio Ferdani – precisa la nota online. Presenti anche il Capo Ufficio del Capo del Corpo, Valter Cirillo, il personale operativo e amministrativo del comando e le rappresentanze del personale dell’Associazione Nazionale VVF in congedo e dei Vigili del Fuoco Volontari – precisa la nota online. La cerimonia ufficiale di saluto, che si è tenuta nel piazzale della caserma, si è conclusa con il consueto srotolamento del Tricolore dal castello di addestramento da parte del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) mentre risuonavano le note dell’Inno di Mameli – precisa la nota online. Prisco ha voluto salutare e ringraziare direttamente tutto il personale presente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La visita si è conclusa alle ore 15.00, dopo l’incontro del sottosegretario le organizzazioni sindacali provinciali nella sala riunioni del comando – recita il testo pubblicato online.

