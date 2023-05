Vigili del Fuoco. Pescara, l’Onorevole Guerino Testa in visita al Comando

- Advertisement -

pubblicato il 9 maggio 2023

Nella mattina dell’8 maggio, l’Onorevole Guerino Testa, componente e segretario della VI commissione (finanze) della Camera dei Deputati, ha visitato la caserma “Maurizio Berardinucci”, sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara – Il parlamentare, accolto dal Comandante Luca Verna, ha visitato i vari settori della sede centrale destinati all’attività operativa ed amministrativa, incontrando una rappresentanza del personale direttivo, degli ispettori, dei graduati, dei vigili, del personale amministrativo, della componente volontaria in servizio presso il comando e del personale dell’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale VVF. Durante la visita l’onorevole Testa Guerino ha visitato la sala operativa e la sala crisi, punti nevralgici per lo svolgimento degli importanti compiti istituzionali svolti dai Vigili del Fuoco che assicurano tutti gli interventi tecnici necessari al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, garantendo il soccorso non solo in occasione di incendi, ma anche di tutte quelle situazioni di emergenza quali ad esempio improvvisi o minaccianti crolli strutturali, frane, piene, alluvioni o di altra pubblica calamità, caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali – Nell’ambito dell’incontro, il Comandante VVF ha rappresentato le problematiche relative alla attuale sede, esprimendo la necessità, oramai improcrastinabile, di realizzare la nuova caserma, per la quale peraltro risulta essere gia individuata un’area sita nel comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. L’Onorevole Testa ha condiviso l’impellente necessità di una nuova sede, adeguata ai compiti istituzionali demandati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ribadendo l’attenzione istituzionale sulle esigenze del Comando e dei suoi distaccamenti – aggiunge la nota pubblicata. Al termine dell’incontro l’Onorevole ringraziando per l’accoglienza ricevuta, ha rivolto parole di apprezzamento per il contributo che i Vigili del Fuoco forniscono costantemente a tutela della incolumità della popolazione della provincia di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

