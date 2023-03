Vigili del Fuoco. Teramo, auto sfonda il guardrail e precipita nella scarpata

- Advertisement -

pubblicato il 18 marzo 2023

Nella serata di ieri, poco dopo le 19.30, un’auto con due persone a bordo, un trentenne alla guida e un passeggero minorenne, è uscita di strada mentre percorreva la SP 49 in direzione di Valle Castellana – viene evidenziato sul sito web. Dopo aver sfondato il guardrail, l’auto è precipitata nella scarpata, ribaltandosi più volte – si apprende dalla nota stampa. I Vigli del fuoco si sono calati nel dirupo e hanno liberato il conducente rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto – L’uomo è stato poi condotto in ospedale con l’eliambulanza – si apprende dal portale web ufficiale. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’incidente – A supporto dei colleghi di Teramo è intervenuta una squadra del comando di Ascoli con l’autogrù.

