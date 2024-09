56 porte antisismiche installate nella scuola “Don Bosco” di Avezzano. Il sistema innovativo ideato da una ditta di Avezzano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si chiamano porte ed infissi con sistema “Qake Saver”, nella sostanza vuol dire che sono porte ed infissi con non si bloccano in caso di terremoti e altre calamità naturali molto forti – precisa il comunicato. Ben 56 porte di questo genere, realizzate dalla LF System Italia, azienda dell’avezzanese Luca Fallaolita che ha già un respiro europeo e numerosi riconoscimenti internazionali, sono state installate nella scuola “Don Bosco” di Avezzano, nel quartiere di Borgo Pineta – viene evidenziato sul sito web. Un passaggio che, dopo i lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico effettuati di recente, rendono questo plesso scolastico ancora più sicuro e che confermano il focus sulla sicurezza degli studenti che è un fiore all’occhiello della città e un punto programmatico fondamentale dell’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La decisione di installare un sistema di porte ed infissi del genere è stata voluta e sostenuta in prima persona dal Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. Al primo cittadino e all’intera compagine di governo la LF System Italia ha voluto donare una targa di riconoscimento per la scelta effettuata in favore della sicurezza di docenti, personale ed alunni della scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Il sistema “Quake Saver”, testato con la Divisione Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, impedisce il blocco degli infissi, spesso causa di ulteriori tragedie nella tragedia dei terremoti, e ne garantisce la piena funzionalità anche in situazioni estreme quando la deformazione delle strutture può rendere impossibile l’apertura delle porte – Non a caso, negli eventi estremi la principale causa di decesso è l’impossibilità di uscire prima del crollo – riporta testualmente l’articolo online. Continua, quindi, anche grazie a questo innovativo dispositivo riconosciuto come best practices da Confindustria, con 4 certificati di eccellenza europei, il lavoro sulle scuole per rendere tutti gli edifici del capoluogo marsicano non solo belli, moderni e funzionali ma anche sempre più solidi e resistenti ad ogni evenienza – si apprende dal portale web ufficiale.

