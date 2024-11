ABRUZZO, ANAS: PER INCIDENTE, CHIUSA TEMPORANEAMENTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA STATALE 690 AVEZZANO-SORA, A CAPISTRELLO (AQ)

Anas, la nuova nota online sulla viabilità in Abruzzo pubblicata sul sito web:A causa di un incidente autonomo, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 690 Avezzano-Sora, dal km 12,000 al km 17,100, in località Capistrello, in provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Uscita obbligatoria allo svincolo di Canistro al km 12,000 per chi viaggia in direzione Sora, e allo svincolo di Civitella Roveto al km 17,100 per chi viaggia in direzione Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anas, società del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – viene evidenziato sul sito web. it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della società Anas. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet della società Anas, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: stradeanas.it