Chieti, Laghetto della Villa: il referto delle analisi Asl conferma che l’acqua non è inquinata.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale: Chieti, 15 luglio 2024 – Nella mattinata di oggi la Asl ha reso noto il referto delle analisi compiute sulle acque del laghetto elaborate dal Centro Ricerche Marine di Cesenatico-Cervia e sulla carcassa di testuggine analizzata dall’Istituto zooprofilattico di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Le acque: dall’analisi del campione per la ricerca di Cianobatteri, eseguita dal laboratorio nazionale di riferimento per le biotossine marine, non sono emersi livelli di microcistine e di altre cianotossine preoccupanti per la salute dell’uomo e degli animali – aggiunge la nota pubblicata. Per quanto riguarda la testuggine della specie Trachemys scripta prelevata nel corso del sopralluogo le analisi non hanno evidenziato la presenza di lesioni riconducibili a malattie infettive e diffusive pericolose per l’uomo e per gli altri animali – “Oggi abbiamo la conferma di quanto sin dal primo momento avevamo affermato, le acque del laghetto non sono inquinate – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto – , a confermarlo sono organi tecnici di controllo – recita il testo pubblicato online. Speriamo che questa risposta serva a evitare allarmismi che non sono utili alla soluzione del problema e che ingenerano solo una narrazione della situazione condizionata da altro – riporta testualmente l’articolo online. L’Amministrazione sulla situazione è attiva da mesi, non è un problema di facile soluzione, lo abbiamo sempre detto, ma ci siamo attivati e lo stiamo risolvendo – riporta testualmente l’articolo online. Il laghetto sconta problemi di funzionamento, abbiamo infatti prima cercato di recuperare la pompa di alimentazione del ricircolo dell’acqua e poi deciso di sostituirla cosa che avverrà a breve grazie all’operatività della ditta che se ne sta occupando – aggiunge testualmente l’articolo online. Sulla sistemazione delle testuggini, siamo in costante contatto con i Carabinieri forestali del nucleo Biodiversità, nonché con le associazioni ambientaliste, con cui condivideremo la soluzione migliore – si apprende dalla nota stampa. Questo perché come Amministrazione crediamo nella sinergia istituzionale e nelle collaborazioni che nascono per risolvere il problema, non per essere preda della facile strumentalizzazione di turno”.

