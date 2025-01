Eventi in Abruzzo: Il Festival dei Santantonieri a Pescosansonesco

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Pescosansonesco (PE) la rievocazione è divenuta un Festival, caratterizzato dall’esibizione dei Santantonieri, gruppo storico della regione che utilizzano il “CHARRASCO” comunemente, confidenzialmente ma erroneamente noto nel paese di Pescosansonesco con il nome di sceta vaiasse (sveglia vacche). Lo strumento seppure idiofono a percussione non appartenente alla famiglia degli strumenti musicali e ha dubbie origini ma veniva usato già nel 800 nella Galizia come strumento per “celebrare” il Natale e il Carnevale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I musicisti lo suonavano nelle case raccogliendo cibi e raramente denaro in cambio di un “concerto”, oggi alla stessa maniera nel paese di Pescosansonesco in provincia di Pescara lo strumento è ancora vivo a distanza di centinaia di anni ed è usato dai Sant’Antonieri di Pescosansonesco per celebrare la storia del Santo, come nella Galizia nelle case in cambio di cibo e denaro – (Immagini e testo di Virtù Manuel, Accademia Musicale OSA) Il 1° Festival di Sant’Antonio in memoria di Alessandro si terrà il 25 Gennaio 2025. La manifestazione prevede una combinazione di spettacoli musicali, mercatini dell’artigianato e stand gastronomici, offrendo una ricca esperienza per tutte le età. L’evento sarà un’occasione unica per scoprire le tradizioni locali e partecipare a momenti di socializzazione, coinvolgendo l’intera comunità in un’atmosfera di festa e spiritualità. ORE ORE Pescosansonesco Nuovo Piazza Italia 16:00 S. Messa presso la chiesa Santa Maria in Blesiano di Pescosansonesco Nuovo Tradizionale benedizione degli animali in Piazza Italia 17:30 Apertura stand gastronomici e mercatini dell’artigianato – 18:00 Accoglienza dei gruppi Santantonieri Proseguimento di serata con musiche in libertà. Per l’occasione la piazza sarà allestita con gazebi, tavoli, panche e focolari.

