Polizia, Attività di contrasto alle condotte violente contro le donne.

Polizia, ultimissima dalla Questura di Teramo:

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati, disposti dal Questore di Teramo , personale della locale Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà un uomo di anni 65 di Bellante per il reato p. e p. dall’artt. 609 bis – 609 ter C 1 nr. 5 c.p. per aver compiuto atti sessuali, consistiti nel toccare in più circostanze le parti intime di una ragazza minore di anni 18. Inoltre, la stessa Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà un uomo di 61 anch’egli di Bellante, per il reato p. e p. dall’art. 572 c.p. avendo ripetutamente maltrattato il proprio coniuge – L’azione di prevenzione della Polizia di Stato continuerà anche nei prossimi giorni.

