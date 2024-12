Teatro: PRESENTATA A PESCARA LA RASSEGNA “CRESCERE A TEATRO 2025”

Ultime dall’Ufficio Comunicazione del Teatro Stabile d’Abruzzo:Presentata questa mattina, venerdì 6 dicembre, nella Sala della Giunta del Comune di Pescara la Rassegna di Teatro per l’Infanzia, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, “Crescere a Teatro”. Presenti Carlo Masci, Sindaco di Pescara, l’Assessore alle Politiche Culturali e Beni Culturali Maria Rita Carota e Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila, il vice presidente del TSA Carlo Dante, Margherita Cordova responsabile cultura della LAAD e responsabile del Teatro Cordova, William Zola direttore artistico del Teatro Cordova e in video collegamento Miska Ruggeri, Presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ho grande affetto- ha sottolineato Pierluigi Biondi- amicizia e stima per Carlo Masci, sindaco di questa straordinaria città. Questi spettacoli avvicineranno i più piccoli all’Arte, alla Cultura, al Teatro e sicuramente li aiuteranno a crescere con intelligenza e divertimento – recita il testo pubblicato online. Inoltre, è anche un bel modo per rinnovare il sentimento di amicizia tra le due città attraverso il Teatro Stabile d’Abruzzo”.“Il TSA -commenta Carlo Masci- è una realtà nazionale, che ora trova una sua collocazione anche a Pescara con il teatro per i bambini: per aiutarli a crescere ed appassionarli alla cultura e ai sogni – aggiunge la nota pubblicata. La vita deve essere un sogno – riporta testualmente l’articolo online. Un sogno da realizzare“.“Il TSA – ha evidenziato Maria Rita Carota- è una istituzione abruzzese e credo sia importante poter vedere le sue proposte su tutto il territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Questa è la seconda edizione ed io sono felicissima di ampliare l’offerta culturale a tutti i nostri cittadini”.“Come ho già avuto modo di dire – fa notare Miska Ruggeri- il nostro obiettivo, l’obiettivo del TSA, è abbassare l’età media degli spettatori – precisa la nota online. Attraverso questa iniziativa si dà modo ai ragazzi di respirare il teatro – Va colmata questa distanza: non basterà, ma è un primo passo”.In cartellone ci saranno 6 spettacoli che mostreranno al giovane pubblico tutta la magia dello spettacolo dal vivo – riporta testualmente l’articolo online. Vogliamo costruire, con le luci, i costumi, il talento attoriale e la musica, emozioni importanti per la crescita, coinvolgendo i bambini, le famiglie e gli insegnanti in storie di meraviglia e viaggi insoliti nella quotidianità. Gli spettacoli sono prodotti dal Teatro Stabile d’Abruzzo con le compagnie professionali che operano nel territorio regionale, in un progetto di incubazione e sostegno denominato “Sistema Cultura Abruzzo”. L’edizione 2025 vede coinvolte le associazioni I guardiani dell’oca, Terrateatro, Teatrabile, Fantacadabra, Il volo del coleottero e Brucaliffo ed è organizzata con la collaborazione di Fantacadabra e Teatrabile – si apprende dalla nota stampa. Per ogni spettacolo sono previste due repliche, la domenica pomeriggio e il lunedì mattina per le scolaresche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ospita la rassegna la bella struttura del Teatro Cordova, per la gestione del quale il Teatro Stabile d’Abruzzo ha una convenzione con la L.A.A.D. associazione che lo ha in affidamento da parte del Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Anche quest’anno l’Ente Teatrale Regionale mette in campo una particolare politica di prezzi con la volontà di consentire la partecipazione di tutti, il prezzo del biglietto sarà infatti di Euro 7,00 per le recite domenicali e Euro 5,00 per le recite scolastiche, è prevista anche una formula di abbonamento alle 6 recite domenicali al costo di Euro 30,00. Abbonamenti e biglietti sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/abbonamento-crescere-teatro-pescara

