Vasto, L’assessora all’Istruzione Paola Cianci visita gli asili nido della città

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina l’assessora all’Istruzione Paola Cianci ha visitato gli asili nido della città, Tana dei Cuccioli, San Paolo e Stella Maris, per portare il saluto del Sindaco Francesco Menna e dell’amministrazione comunale e per augurare al personale, alle bambine e ai bambini un buon inizio di proficuo anno scolastico – recita il testo pubblicato online. “Il Nido rappresenta il luogo in cui si scoprono nuovi rapporti umani – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora Paola Cianci – al di fuori del contesto familiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono certa che la grande professionalità delle nostre strutture contribuirà in modo positivo alla crescita delle bambine e dei bambini arricchendola di valori, sentimenti ed esperienze che mettono al centro l’amicizia, il rispetto e l’inclusione”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it